Se c'è un'Inter in campionato e un'Inter nelle coppe, c'è anche un Inzaghi in campionato e un Inzaghi nelle coppe. La Gazzetta dello Sport oggi sottolinea la differenza di rendimento e le difficoltà dell'allenatore nel tenere sulla corda la squadra a livello di campionato. Un dato su tutti: quello delle sconfitte. Ben 10 in Serie A, mentre solo 2 in Champions (entrambe con il Bayern). Mentre il resto dei dati tecnici non aiuta a capire la doppia faccia in questa stagione.

"Per comprendere il bipolarismo interista, bisogna guardare al gioco e all’atteggiamento - si legge -. Nella gran parte degli incontri di Serie A, l’Inter è chiamata a far valere la propria superiorità, deve dimostrarla. È condannata a fare la partita, non può permettersi la strategia dell’attesa o del controllo ragionato. L’Inter di Simone Inzaghi, però, non è squadra portata al dominio assoluto. È massiccia, a tratti compassata. Ha bisogno dei suoi tempi e in Serie A soffre contro squadre arroccate a difesa dello 0-0 e pronte a sfruttare il momento giusto dello sbaglio o della sbavatura altrui per ripartire e colpire. In Champions, l’Inter può cambiare pelle e beneficiare dei vantaggi che per natura appartengono agli sfavoriti", si legge sulla rosea. Ma non è esattamente così: in realtà, l'Inter crea tantissimo anche in Serie A e anche contro difese arroccate. Il problema, finora, è stato quello riconducibile alla concretizzazione dell'enorme mole di gioco prodotta.

La Gazzetta, poi, indica anche nelle diversità di motivazioni una possibile chiave di lettura. La Champions viene trasmessa ovunque ed è una vetrina globale, tale e quale un Mondiale. Cosa che ovviamente non è valido per diverse gare di A. "Qui forse si nasconde uno dei limiti di Simone Inzaghi. Un allenatore dovrebbe tenere la squadra sempre in tensione, obbligarla a scovare e a costruirsi le motivazioni in partite poco “attrattive”. Crediamo che Inzaghi sia mancato qui, che non sia riuscito a convincere il gruppo della necessità di essere famelici sempre, a prescindere dall’avversario".