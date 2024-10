"Lo striscione non vi sarà, ma il tifo sì. Dunque dobbiamo cantare, cantare e cantare, non molliamo niente, ok? Avanti”. Lo ha annunciato in un video su Instagram Nino Ciccarelli, storico leader della Curva Nord e fondatore del gruppo Viking. Certificata, quindi, la presenza dei tifosi del secondo anello verde nonostante i fatti delle ultime ore con gli arresti avvenuti ieri mattina. Ciccarelli scrive: “Solo per la maglia. Forza interisti”.