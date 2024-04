Dopo aver annunciato nelle scorse ore le varie tappe dei lunghi festeggiamenti programmati per celebrare il 20esimo scudetto della storia dell'Inter, la Curva Nord Milano si è proiettata al derby della Madonnina di lunedì sera, quello in cui Lautaro e compagni potrebbero cucirsi la seconda stella sul petto: "Una curva che trascina ormai tutto lo stadio!! Si è creata un alchimia tra la Nord e San Siro che regala emozioni forti - si legge sulla pagina ufficiale Instagram CN69_official - Lunedì c'è la partita, settimana intensa che ci accompagna alla stracittadina!!!". Poi, a conclusione del messaggio, il coro: 'Ora tutta quanta la Curva canterà per te, Inter devi vincere'.