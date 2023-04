"La Nord è cambiata, il progetto di coloro che ne hanno raccolto l’eredità sta galoppando e i risultati son già davanti agli occhi di tutti ma c’è sempre da fare per crescere e migliorare tutti insieme". È questo l'incipit del nuovo comunicato che la Curva Nord dell'Inter affida alla propria pagina Instagram.

"I risultati non piovono dal cielo e sono invece frutto di chi nell’ombra con sacrifici inimmaginabili e grande altruismo si adopera per un bene più grande del proprio, il bene della curva e dell’Internazionale" prosegue il lungo messaggio, che dopo aver descritto il lavoro della CN e spiegato i motivi dell'ultimo cambio di rotta, aggiunge che comunque "spiace dire che purtroppo a volte, proprio dove ci si aspetterebbe sostegno incondizionato, ci si confronta con persone che paiono avere ancora ingiustificati pregiudizi ed ostacolano ancora il nostro operato compiuto sempre in buona fede".

La Curva Nord si augura quindi "che per il futuro tutti gli scetticismi vengano meno e che l’impegno della Nord venga riconosciuto universalmente dal popolo interista e dalla società Inter stessa anche e soprattutto per scongiurare prepotenze".

