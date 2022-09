L'Italia Under 21 di Paolo Nicolato si prepara a sfidare in amichevole il Giappone. Tra i protagonisti del match in programma alle 15.30 a Castel di Sagro ci sarà anceh l'interista Raoul Bellanova, titolare sulla fascia desta azzurra. In difesa spazio anche per Lorenzo Pirola. Dentro anche Sebastiano Esposito in attacco.

ITALIA (3-4-3): Caprile; Bellanova, Scalvini, Viti; Udogie, Fagioli, Rovella, Pirola; Vignato, Colombo, Esposito.