A distanza di un anno, l'Italia del tennis torna sul tetto del mondo: sbarazzandosi dei Paesi Bassi, la selezione azzurra guidata da Filippo Volandri e che ha in Jannik Sinner e Matteo Berrettini i suoi alfieri ha conquistato la terza Coppa Davis della sua storia, seconda consecutiva. Trionfo senza discussioni, degna chiusura di un'annata da epopea per il tennis tricolore, che anche l'Inter celebra sul proprio profilo X: "Per il secondo anno consecutivo siamo sul tetto del mondo. Congratulazioni agli Azzurri per la vittoria della terza Coppa Davis".

