Lele Adani, negli studi della Rai, ha commentato la vittoria di misura dell'Inter contro il Verona. "Le prestazioni sono modeste, ci sono errori individuali e di reparto - le sue parole - La squadra entra ed esce dalla partita, ha una rosa che dovrebbe consentirgli di stare più in alto in classifica. Può e deve sempre fare qualcosa in più. Ha vinto una partita simile a quelle vinte dalla Juve, ma essendo la rosa più forte deve sempre pensare di fare di più".