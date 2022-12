Edin Dzeko si sta conquistando a suon di gol e ottime prestazioni il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 con l'Inter ma, secondo quanto circolato in Turchia e riportato dal portale Sportsport.ba, il Galatasaray ha messo nel mirino l'attaccante bosniaco di Inzaghi. Sul piatto pronto un biennale da 5 milioni di euro a stagione. L'ex attaccante della Roma potrebbe prendere il posto di Icardi, in prestito dal Psg, nella rosa giallorossa.