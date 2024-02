L'Inter domina in Italia e in Europa. Da gennaio 2023, come sottolinea il sito statistico Opta, nessuna formazione ha vinto più trasferte dei nerazzurri nei Top 5 campionati europei: dopo la vittoria di Lecce la squadra di Inzaghi sale a quota 16, come il Manchester City.

16 - Da gennaio 2023, nessuna formazione ha vinto più trasferte dell’Inter nei Top-5 campionati europei (16, come il Manchester City). Impressionante.#LecceInter #SerieA pic.twitter.com/ocKwUSKyRx — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2024

