Archiviato il poker di Lecce, l'Inter è pronta a tornare subito in campo per il recupero della 21ª giornata di Serie A contro l'Atalanta: l'appuntamento è a San Siro nella serata di domani, mercoledì 28 febbraio, alle ore 20:45. Come informa il club nerazzurro si va verso l'ennesimo sold-out stagionale: i pochi biglietti rimasti a disposizione sono disponibili su inter.it/tickets.

L'Inter aggiunge poi che sarà importante per tutti i tifosi recarsi al Meazza a ridosso dell'apertura dei cancelli, fissata per le 18:45.

