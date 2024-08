Cavalcata scudetto lunga, sentita, ma tutt'altro che estenuante: perché "questa squadra ha vinto il campionato quando nessuno ci credeva. Ci credevano solo i giocatori, la società, lo staff", ammette lo stesso Federico Dimarco nel corso di una chiacchierata inedita che vedrà la luce il prossimo 19 settembre, quando nelle sale cinematografiche passerà "Inter, due stelle sul cuore", il film ufficiale del 20esimo scudetto della storia del Biscione. Così il club nerazzurro, con pezzetti di film assemblati in poco più di due minuti, lancia il trailer della pellicola che immortala le emozioni provate durante tutta la scorsa stagione ed esplose sotto il cielo di Milano la notte del 22 aprile 2024.

"La bellezza di questo scudetto è questo - continua Dimash -. È un sogno che si è realizzato". Un pensiero condiviso da tutti i compagni che già in tempi non sospetti, ben di quello storico e indimenticabile derby di Milano, sapevano pur senza dirselo - come spiega Frattesi - di poter coronare un sogno diventato realtà nella maniera più epica e bella possibile, non solo per Hakan Calhanoglu che con il triplice fischio reso poesia dalla radio cronaca di Repice, "è stato ripagato per tutto", ma per tutti gli interisti che come Lautaro, Barella, Dimarco, Darmian... arrivavano al traguardo non senza sofferenze: "Dentro quelle lacrime c’era la finale di Champions persa, c’era lo scudetto perso due anni prima" ricorda il capitano che "dal cielo al nostro petto", le due stelle le ha finalmente cucite sul cuore, sulla pelle e sullo stemma.

