Javier Zanetti sceglie la foto che lo ritrae commosso dopo la vittoria della Champions League a Madrid per augurare buon 115esimo compleanno all'Inter, club di cui ha difeso i colori da capitano e che ora sta rappresentando da vice presidente. "È una storia infinita… - l'incipit del messaggio postato su Instagram da Pupi che è una citazione presa dall'inno -. Da 115 anni e per sempre. L’Inter è un sentimento. Un Amore che non conosce limiti, la nostra famiglia, fratelli del mondo e ovunque nel mondo… fino a San Siro. Gli abbracci, le serate magiche, le vittorie indelebili, l’eleganza nei colori del cielo e della notte… di quella notte, il 9 marzo 1908. Rappresentare l’Inter è un onore ogni giorno. La storia dell’Inter è di tutti i suoi tifosi, la sua gente, la sua cittá. Senza confini, senza limiti, infinita passione. Oggi e sempre, solo, Inter. Buon compleanno".