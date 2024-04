Il Derby di Milano si avvicina e la Curva Nord prepara le iniziative per stare vicino alla squadra di Inzaghi in un match storico che, in caso di vittoria, vorrebbe dire scudetto.

"Inutile dire quanto tutti ci auguriamo che il prossimo derby possa far rima con scudetto ma non sarà solo la conquista di un titolo - che alla peggio sarà rimandato di qualche giorno - l’unico motivo di festa - si legge sulla pagina Facebook 'L'Urlo della Nord' -. In occasione della partita del 22 aprile la Nord festeggerà anche il suo 55* compleanno e per questo, con contributo di tutti, l’inizio del secondo tempo sarà dedicato alla ricorrenza.

Prima e durante l’incontro sarà distribuita (fino ad esaurimento) una SCIARPA CELEBRATIVA al prezzo simbolico di 5€ DA MOSTRARE TUTTI INSIEME AL RIENTRO DELLE SQUADRE AD INIZIO SECONDO TEMPO.

Le sciarpe saranno distribuite SOLO in occasione del derby e per realizzare la coreo del secondo tempo, non ci sarà altro modo per ottenere un ricordo unico di una giornata che può riscrivere la storia.

Parte del ricavato della distribuzione sarà destinato a finalità benefiche.

AVANTI CURVA NORD RISCRIVIAMO LA STORIA INSIEME", conclude il comunicato della CN.

