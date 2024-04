Bruno Caneo ha raccontato non senza una punta di amarezza la brevissima parentesi vissuta all'Inter come vice allenatore di Gian Piero Gasperini, esonerato in fretta e furia da Massimo Moratti dopo appena 73 giorni dalla sua nomina come guida tecnica della squadra: "Prima di andare all'Inter siamo stati contattati dal Napoli e ci fu un incontro tra Gasperini e De Laurentiis, ma poi saltò tutto - il suo ricordo a Calcionapoli24.it -. Non eravamo in albergo a Napoli, ma eravamo pronti ma loro trovarono l'accordo con Mazzarri. Il nome di Gasperini era forte in quanto aveva dato un gioco al Genoa. Andammo all'Inter, ma non siamo stati bravi a sfruttare l'occasione: nuova mentalità e nuovo metodo di lavoro che non era stato sposato dal gruppo che veniva dal Triplete. Se in campo non si fanno sacrifici, non si riesce a vincere".