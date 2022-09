Sergio Scalpelli, già assessore allo Sport nella giunta di Gabriele Albertini oggi presidente del Centro internazionale di Brera, intervistato dal quotidiano Il Foglio vede una forte incognita nello sviluppo del dibattito pubblico lanciato dal sindaco di Milano Beppe Sala per il nuovo stadio di San Siro: "Se resta circoscritto a coloro che sono stati protagonisti finora è un conto, se invece mostra un livello di partecipazione consistente le cose cambiano, diventano più complicate e bisognerà tenerne conto. A detta di Scalpelli, considerati anche i due ricorsi al Tar presentati dai comitati cui si deve aggiungere il monito del presidente del Coni Giovanni Malagò a non toccare l’impianto fino alle Olimpiadi del 2026, non è da escludere che “il Milan, che ha raggiunto un assetto societario definito, possa tentare l’opzione Sesto San Giovanni”.