"Per me è un grande riconoscimento essere qui". Yann Aurel Bisseck si sta godendo la prima convocazione nella Germania di Nagelsmann dopo l'exploit in maglia nerazzurra.

"I ragazzi sono tutti super simpatici. Sono semplicemente felice di essere qui . ha aggiunto il difensore dell'Inter ai microfoni di DW.com -. Non è stato un cammino lineare. Sono semplicemente felice che ce l'abbia fatta e che non abbia mollato, continuando a lavorare su me stesso. Ci sono stati tanti passi indietro, ma posso dire che tutto questo mi ha fatto diventare il giocatore e l'uomo che sono oggi".

