Il pallone non rotola più da settimane, ma il calciomercato non dorme mai. Nemmeno in casa Hellas Verona, dove Marash Kumbulla continua a essere uno dei nomi più gettonati: nello specifico, stando a quanto riporta L'Arena, il difensore classe 2000 della Nazionale albanese piace al Chelsea, disposto a mettere sul tavolo 23 milioni di euro.

Il giovane giocatore, tuttavia, sembra comunque indirizzato verso Milano, sponda Inter: i nerazzurri possono infatti proporre alcune contropartite interessanti come Federico Dimarco ed Eddie Salcedo.