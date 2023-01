Uno studio condotto dal portale projects.fivethirtyeight.com ha rivelato quella che sarà la classifica finale della Serie A, avvalendosi dell'Intelligenza Artificiale. Lo studio prende in considerazione il momento di forma, com’è andata la prima parte del campionato, i vari infortunati che potrebbero esserci da qui alla fine della stagione, le partite in casa e quelle in trasferta. Non sembra una grossa sorpresa, ma la squadra che vincerà lo scudetto sarà il Napoli.