Andrea Pinamonti può essere un'idea per l'Inter e Mario Balotelli può tornare in Italia. Sono questi due dei passaggi principali dell'intervista rilasciata dall'agente Enzo Raiola ai microfoni di Tuttosport: "La retrocessione del Sassuolo è una perdita importante per la Serie A - spiega il procuratore dell'Arciere di Cles -. Lui ci ha messo l’anima e il cuore per cercare di salvare i neroverdi. Sicuramente Pinamonti non è un calciatore che può restare nella categoria cadetta. Milan o Inter? Andrea ha molti fans, anche all'estero. Dobbiamo fare la scelta giusta, dopo una retrocessione che nessuno si sarebbe aspettato".

Balotelli sperava invece di essere convocato in nazionale?

"Mario è un altro, come Bonaventura, che ama particolarmente la maglia azzurra. Ma lui si aspettava l'esclusione. Certo, un’attaccante come lui sarebbe potuto essere importante. Ma pesano pure troppe critiche ingiuste subite. Si è creato un personaggio che non è quello che molti raccontano: ha il suo carattere e delle qualità che farebbero comodo a qualsiasi nazionale. In Turchia infatti continua a fare gol".

Potrebbe chiudere la carriera in Serie A?

"Lui ne sarebbe felicissimo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!