Al rientro dalla sosta la squadra di Juric se la vedrà contro il Napoli primo in classifica: "Non so dove lo vedrei meglio contro il Napoli, può giocare sia a destra che sinistra. La scelta è dell’allenatore, anche se si trova meglio a destra. Il Torino ha iniziato molto bene la stagione, c’è grande entusiasmo. L’obiettivo è essere nelle prime dieci, per una squadra che sta cercando se stessa. Si può anche pensare di stupire, ma già entrare nelle prime dieci sarebbe un grandissimo risultato".