Ioan Becali, agente di Cristian Chivu, ha parlato del futuro dell'allenatore dell'Inter Primavera in un'intervista concessa ai microfoni di Sportulclujean. "Per ora vuole restare ad allenare in Italia, lui è molto legato all'Inter. Nessuno può dire se vincerà un altro scudetto con l'Inter Primavera, non ha ricevuto per ora offerte. Si comincia così, con la Serie B o una squadra di provincia. Basta guardare il suo amico, Dejan Stankovic, che ora allena la Sampdoria".