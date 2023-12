Carlo Alberto Belloni, agente del portiere del Monza Michele Di Gregorio, racconta per Sportitalia.com i sentimenti del suo assistito al termine del match contro la Juventus: "Dopo il rigore e la relativa ribattuta parata a Dusan Vlahovic, tutti esultavano. Lui invece cercava di richiamare l'attenzione della squadra dicendo: 'Non ho fatto niente, dobbiamo continuare a giocare'. Tant'è che 30 secondi dopo hanno preso gol. A fine partita era incazzato nero. Nel senso che altro era dispiaciuto perché la parata che ha fatto non è servita a portare a casa punti. Michele ha sempre avuto questa mentalità: nelle giovanili dell'Inter ha vinto 3 campionati, Giovanissimi, Allievi, Primavera ed anche una Coppa Italia Primavera. Ha voglia di trionfare, è stato abituato così. Monza gli ha dato la possibilità di conquistare la Serie A. Sta facendo un percorso che lo sta portando nella direzione giusta".

Monza che ora, presumibilmente, dovrà cominciare a pensare di ricevere offerte per il suo baluardo: "Vediamo. Quello che c'è oggi potrebbe essere diverso domani. Ora di giugno c'è tempo. Sicuramente al momento la concentrazione è solo sul Monza. Abbiamo sposato un progetto dove lui sta crescendo, con tutto il club. Galliani ha chiamato nel 2020 presentando le sue intenzioni e dicendo che Michele sarebbe stato perfetto per il caso. Per un estremo difensore è l'ideale stare tanti anni in una squadra. Lui sta disputando la quarta stagione a Monza. È logico che ci potrà essere la possibilità di andare da qualche parte in base a quello che presenterà il mercato, ma ad oggi è molto prematuro. Non ci stiamo pensando. È ovvio che gli accostamenti, le chiacchiere ed i rumors fanno piacere, ma teniamo sempre i piedi per terra".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!