Taremi e Lautaro, coppia sul rettangolo verde di gioco e sui social. L'attaccante iraniano, dopo l'esordio in campionato contro il Genoa, ha postato una storia su Instagram in compagnia del capitano nerazzurro in occasione del raddoppio di un altro compagno di reparto, Marcus Thuram.

I due hanno giocato insieme nel finale di gara, con l'ex Porto mandato in campo al fianco di Lautaro e Thuram quando il risultato era bloccato sull'1-1. Il Toro ha ripostato la foto, l'intesa sta per sbocciare del tutto.