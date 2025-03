Arrivano per Kristjan Asllani parole importanti da parte del suo compagno di Nazionale Marash Kumbulla. L'ex difensore della Roma, oggi in Spagna all'Espanyol, ha elogiato così il centrocampista dell'Inter ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Non ho mai visto un calciatore come lui che batte i calci piazzati con entrambi i piedi e non noti la differenza. Ha solo bisogno di crescere ancora e trovare fiducia, avere costanza. È ovvio che all'Inter, in mezzo a tanti campioni, è più difficile".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!