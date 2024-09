L'ex calciatore olandese Hans Kraay, oggi opinionista per ESPN, conta su un pronto ritorno nella formazione dei Paesi Bassi di Stefan de Vrij una volta recuperata la forma ottimale. Questo perché, a suo dire, il difensore dell'Inter offre maggiori garanzie rispetto a Matthijs de Ligt: "Non mi importa affatto che Stefan de Vrij abbia 31 anni. Lui è ed era un fattore stabile. Quando sarà di nuovo in forma, penso che sia un gioco da ragazzi rivederlo al centro accanto a Virgil van Dijk".

Kraay tocca anche il tema delle critiche subite dall'ex difensore della Juventus: "Se riesci a darti davvero la carica, e lui ha già una figura imponente, questo non ti renderà più veloce. De Vrij è semplicemente migliore in questo momento. Sarebbe fantastico per De Ligt facesse una gran partita stasera contro la Germania".