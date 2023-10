Nella ricca giornata di conferenze stampa dai ritiri della Nazionali arrivano anche le parole di Ronald Koeman, ct dell'Olanda di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij.

La guida tecnica degli Oranje parla anche dei candidati ad occupare la corsia di destra nelle prossime uscite, dove non è in dubbio la presenza del numero 2 interista nonostante la concorrenza di Jeremie Frimpong (impiegato a tutta fascia nel 3-4-3 del Bayer Leverkusen): "Quel sistema è sempre un'opzione per noi - ammette Koeman -. Penso che possa giocare perfettamente in entrambi i moduli, anche se non viene spesso messo alla prova nelle sue qualità difensive. Dumfries ovviamente non merita di avere dubbi sulla sua posizione nella squadra".

