Davy Klaassen è un nuovo giocatore dell'Inter e si presenta ufficialmente davanti alle telecamere di Inter TV. Ecco le parole rilasciate dal centrocampista olandese ai canali ufficiali del club.

Arrivi per completare un centrocampo forte. Quali sono le tue caratteristiche principali e cosa pensi di poter dare alla squadra?

"Sono un giocatore completo che può aiutare la squadra, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Sono qui perché voglio vincere tanti trofei".

Sei un giocatore versatile. Puoi giocare più largo o più centrale. Quale posizione del campo preferisci?

"Preferisco giocare più al centro e credo che questa sia la mia posizione migliore".

Il tuo soprannome è "Mister One Nil" perché spesso segni il primo gol che sblocca il match. In generale sei un centrocampista con il vizio del gol. L'anno scorso ne hai fatti dieci.

"Ho sempre segnato molto nella mia carriera. Non so se sia una coincidenza, ma molte volte effettivamente ho segnato proprio il primo gol. Ed è per questo che mi hanno affibbiato questo soprannome, di cui sono molto orgoglioso".

Hai giocato in Olanda, Inghilterra e Germania. Cosa ti aspetti dal campionato italiano?

"Mi aspetto di divertirmi. È un campionato difficile e ho sentito molti racconti positivi da parte di alcuni ex compagni di squadra. Non vedo l'ora di iniziare a giocare".

Hai giocato nelle giovanili dell'Ajax e poi ha trascorso sette anni in prima squadra. Cosa ti ha spinto a intraprendere una nuova avventura?

"A volte bisogna cambiare ambiente. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e di centrare nuovi successi con l'Inter".

All'Inter giocherai con due compagni di squadra della nazionale: De Vrij e Dumfries. Hai già parlato con loro?

"Sì, ho parlato con loro e mi hanno parlato un po' del Club, della squadra e mi hanno detto solo cose positive".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!