Prima dell'inizio della supersfida del Maradona contro il Napoli, Khéphren Thuram arriva in postazione DAZN per la consueta intervista prepartita. Inevitabile un riferimento al fratello Marcus, attaccante dell'Inter che oggi osserverà con particolare attenzione la sfida: "Mi ha scritto prima della partita, mi ha detto di vincere per l'Inter. Però penso a vincere per noi, penso che sia più importante", ha affermato Thuram tra le risate generali.

E a proposito del legame tra i due fratelli, le telecamere di DAZN svelano un simpatico dettaglio negli spogliatoi della Juventus: sui parastinchi indossati da Khéphren, c'è l'immagine del fratello esultante impressa. Anche se con la maglia del Borussia Moenchengladbach...

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!