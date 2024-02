Reduce dal debutto in maglia bianconera nel match perso a San Siro contro l'Inter, il centrocampista della Juventus Carlos Alcaraz è stato presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore bianconero: "Sono qui da una settimana, è vero - ha esordito come riportato da TMW -. Sono molto contento, sto bene. Sono già con il gruppo, mi sto allenando. Mi ha accolto molto bene, anche il gruppo dei tecnici, mi hanno accolto tutti molto bene”.

Che effetto ti ha fatto l'esordio in quella che è una delle partite più importanti del nostro calcio?

"Sì è stato un debutto non buono per il risultato ma che mi ha permesso di entrare in una partita di livello, a me piacciono queste partite con tanta pressione. Sono un ragazzo che non ha paura di giocare nonostante l'età che ho. Mi è piaciuto".

Hai una foto al Racing con Lautaro Martinez: avete avuto modo di parlare?

"Abbiamo parlato un attimo domenica sera e basta".