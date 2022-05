Intervistato da Sky dopo il successo per 2-1 sul Venezia, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri si è soffermato sul bilancio della stagione: "Inutile ripetere dell'addio di Ronaldo, abbiamo perso tanti giocatori a livello traumatico e ci ha penalizzato. Riflettendo dopo la partita, se siamo in questa posizione dico che tutto il male non viene per nuocere. Passare con il Villarreal, magari bruciavi energie per il quarto posto. Guardiamo le cose positive". Poi a domanda su chi vincerà lo scudetto: "Non lo dico. Il Milan è la mia ex squadra, l'Inter è lì. Non dico niente, ma c'è una favorita".