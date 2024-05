Presente ad un convegno che affronta il problema del razzismo in Italia, il difensore del Napoli, Juan Jesus è tornato a parlare sul caso Acerbi che lo aveva riguardato in prima persona per i fatti di Inter-Napoli: "Io ho provato a essere superiore a fine partita" ha detto prontamente il brasiliano riferendosi alle dichiarazioni post-partita che aveva rilasciato esprimendo parole di distensione nei confronti dell'avversario. Poi però spiega come sono andate le cose.

"La mia carriera parla per sé, sono sempre stato corretto, a differenza sua con episodi che ci fanno pensare cose diverse. Ma poi lui mi voleva smentire nonostante io lo avessi tutelato e protetto. Passare per bugiardo mi è sembrato esagerato. Oggi metto un velo pietoso su questa situazione, devo andare avanti ed essere intelligente ed esempio per i miei figli e per gli altri. Se succedono di nuovo cose simili dobbiamo essere superiori".

