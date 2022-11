Ritorno in campo anche per la Nazionale italiana Under 21 che in attesa dell'Europeo affronterà sabato 19 novembre allo stadio 'Del Conero' di Ancona la Germania di pari età in amichevole. Per la sfida contro i tedeschi il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 25 giocatori tra cui Raoul Bellanova, unico nerazzurro presente in lista. Presenti anche Lorenzo Pirola, il difensore nerazzurro in prestito alla Salernitana, e l'ex nerazzurro oggi al Chelsea Cesare Casadei.

L'elenco dei convocati:

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone);