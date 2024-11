Dopo la vittoria sudata dell'Iran a spese della Corea del Nord, in cui è stato protagonista nel bene e nel male con tre assist, un autogol e un rigore sbagliato, Mehdi Taremi scende in campo da titolare, con la fascia di capitano al braccio, anche contro il Kirghizistan, nella gara valida per la sesta giornata del girone asiatico di qualificazione al Mondiale 2026.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!