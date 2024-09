Prima di scendere in campo per l’inizio della ripresa, Simone Inzaghi parla brevemente ai microfoni di DAZN spiegando le aspettative per questo secondo tempo: “Il primo tempo è stato ottimo, abbiamo creato tanto senza riuscire a raddoppiare. Poi l’Udinese ha pareggiato ma noi siamo stati bravi a tornare avanti. Ma ci servirà un secondo tempo migliore del primo”.