Più preoccupato per le assenze in difesa o per i cali dopo grandi prestazioni? È una delle domande poste a Simone Inzaghi durante la conferenza stampa della vigilia del derby d'Italia contro la Juventus, in programma per domani alle 20.45 a San Siro. Un dato di fatto innegabile come ammette l'allenatore interista che appunto sottolinea: "Dopo le partite importanti abbiamo subito cali. Abbiamo lavorato due giorni e mezzo, tra quelli in corsa Champions saremo i più impegnati ad aprile. Dobbiamo crescere e migliorare" spiega senza nascondersi. E altrettanto a viso aperto annuncia: "Domani non avremo Skriniar, Gosens e Bastoni, altri giocatori andranno valutati nella seduta di oggi. Ma sono fiducioso, conosciamo l'importanza della gara". Assenti dunque in via definitiva i difensori Skriniar e Bastoni, usciti acciaccati dall'Estadio do Dragao, e l'esterno ex Atalanta che non ha ancora recuperato dal risentimento al gemello mediale della gamba sinistra che lo ha già tenuto fuori dalla trasferta in Portogallo.