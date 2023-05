Simone Inzaghi ha deciso: non ci sarà nessun ritiro prima di Verona-Inter, con la formazione nerazzurra che partirà alla volta del capoluogo veneto solo mercoledì mattina. Come riportato da Gazzetta.it, infatti, il tecnico non ha voluto appesantire i suoi visto che già prima della Lazio la squadra è rimasta in ritiro ad Appiano e che poi già venerdì i nerazzurri dovranno partire per Roma, dove affronteranno i giallorossi in una sfida decisiva nella corsa al quarto posto.

Probabile ritiro anche prima dell'Euroderby contro il Milan, dunque Inzaghi ha voluto lasciare ai suoi ragazzi una notte in più assieme alla sua famiglia in vista di uno scorcio di stagione decisivo.