È ancora una volta Federico Dimarco a rendere brillante una notte degna di stelle in quel di San Siro, dove ieri sera l'Inter di Simone Inzaghi ha battuto anche il Lipsia, prendendosi momentaneamente la vetta della classifica di Champions League. Successo che arriva grazie alla sfortunata svirgolata nella sua porta di Castello Lukeba, che segna un clamoroso autogol sufficiente ai nerazzurri per conquistare la quarta vittoria su cinque in questo percorso europeo. Obiettivo raggiunto dalla squadra di casa non solo per demerito del difensore francese di Rose, ma anche e soprattutto per merito del 32 di Inzaghi che con una sua solita magia da punizione ha insidiato e ferito mortalmente i tori rossi.

Dopo la quarta bandierina piantata sul territorio europeo, Dimash esulta anche sui social sottolineando gli ingredienti principali del piatto cucinato dai ragazzi del Demone Inzaghi: "Lavoro e sacrificio, lottando e soffrendo tutti insieme. Non c’è altra strada" scrive su Instagram il ragazzo di Calvairate che riprende anche un po' di filosofia spallettiana.

