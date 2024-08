Il sorteggio di Montecarlo ha decretato le otto avversarie dell'Inter nella 'fase campionato' della nuova Champions League a girone unico. I nerazzurri se la vedranno contro Lipsia, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco e Sparta Praga e Simone Inzaghi si dice carico per questa nuova avventura europa: "La Champions League è sempre una competizione prestigiosa dove noi vogliamo essere ancora protagonisti: abbiamo un calendario impegnativo ma, come in passato, siamo pronti ad affrontare queste grandi squadre", esordisce ai microfoni di Inter TV.

Il tecnico nerazzurro aggiunge poi un dettaglio chiave: "Lottare su campi difficili, negli ultimi anni, ci ha dato ancor di più la consapevolezza della nostra forza: abbiamo delle belle partite con squadre importanti e competitive ma sono certo che i miei ragazzi daranno tutto per dare continuità al nostro percorso".

