"Speravo di essere più avanti a livello di punti in campionato, vedendo la classifica le squadre sono tutte lì perché si va più piano. Chiaramente avrei voluto avere qualche punto in più, nei due match con Lazio e Milan dovevamo e potevamo fare meglio". Lo ha detto Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, parlando a Sportmediaset alla vigilia della gara contro il Bayern Monaco, l'occasione per il riscatto dopo la caduta nel derby.

E' un problema di condizione, attenzione o motivazione?

"Tutte le componenti che hai detto sono giuste, analizzando il derby la squadra ha avuto momenti positivi e 25' di passaggio a vuoto dove abbiamo pagato troppo".