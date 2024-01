"C'è molta aspettativa perché ci giochiamo il primo trofeo stagionale. C'è una nuova formula, ci adeguiamo. La semifinale con la Lazio sarà una partita difficilissima, siamo focalizzati solo su domani". Lo ha detto Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, parlando in esclusiva a Sportmediaset prima della semifinale di Supercoppa italiana contro la Lazio.

C'è ancora emozione quando incroci la Lazio?

"E' normale che sia così, sono passati tre anni da quando sono andato via ma non è mai una partita uguale alle altre. A Roma ci ho passato più di 20 anni".

Cosa cambia rispetto al campionato?

"In 90' ci giochiamo l'accesso a una finale importantissima pe entrambe. In campionato ci siamo incontrati a dicembre, abbiamo vinto noi ma non è stata una partita semplice. La Lazio è una grande squadra, lo testimoniano le ultime cinque vittorie".

Hai tutta la rosa a disposizione, gestirai le risorse?

"Adesso stiamo facendo delle valutazioni, abbiamo fatto solo un allenamento. Alla fine della seduta di oggi, farò valutazioni più precise".

La metafora 'guardie e ladri' di Allegri.

"Ma no, penso che siano dialettiche normalissime del calcio senza nessun secondo fine. Io quello che posso dire è che in campionato c'è un bellissimo duello tra Inter e Juve, senza dimenticare il Milan che è lì a pochi punti".

Ma ti hanno dato fastidio quelle parole?

"Sinceramente mi hanno lasciato indifferente. Io sto guardando al campo, alle partite, a tutti questi impegni ravvicinati".

Ti carica di più la sfida diretta?

"Senz'altro".

