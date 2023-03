Come mai tutti questi alti e bassi?

"L'ultima partita ha fatto parlare tanto, gare come quella di venerdì sono difficili da vedere per il risultato e per come siamo stati in campo. Con i ragazzi abbiamo analizzato, abbiamo visto quello che non è andato, ma non ho nulla da dire alla squadra sull'impegno".

Cosa sarà decisivo?

"Sarà una partita da giocare con tantissima testa, intensità. Giocheremo contro una squadra che ha i nostri stessi obiettivi in uno degli stadi più caldi d'Europa, sarà molto difficile".

Skriniar?

"È qua con noi, è rimasto fermo due settimane e mezzo e sarà da valutare come altri. Purtroppo abbiamo perso Gosens che cercheremo di recuperare dopo la sosta. Dovremo essere più bravi degli infortuni".