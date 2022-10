"C’è soddisfazione ma ci manca l’ultimo passo per l’impresa. Adesso abbiamo prima due partite di campionato poi pensiamo al Viktoria coi nostri tifosi e il nostro pubblico, speriamo di centrare la vittoria" ha detto l'allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi a Sportmediaset dopo la vittoria di ieri contro il Barça al Camp Nou.



È tornata l’Inter per come siete rientrati nel secondo tempo?

“Assolutamente sì ma adesso dobbiamo continuare. Per ora dobbiamo lasciare un attimo da parte la Champions perché prima abbiamo due partite di campionato molto molto difficili”.