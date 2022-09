Che Inter deve scendere in campo? “Sarà una partita fisica perché loro appoggiano il gioco su questo centravanti fisico e poi hanno due esterni che arrivano bene ad appoggiare questo attaccante quindi dovremo essere bravi. Sul campo non abbiamo lavorato tantissimo ma in video abbiamo analizzato bene la situazione”.

Dopo l'analisi fatta in conferenza stampa, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi , si presenta anche a Sky Sport per presentare l'euro-sfida di domani contro il Viktoria Plzen.

Cosa vi portate di positivo dalla gara col Toro?

“La partita col Torino è stata molto concentrata da parte della squadra. Siamo rimasti sempre in partita nonostante ci siano state difficoltà come in altre partite perché il Toro ti porta a quello. Ma la squadra è sempre rimasta lucida e concentrata cercando la vittoria fino all’ultimo”.

Onana è il portiere di Champions?

“Assolutamente no. Adesso per quanto riguarda il portiere ho scelto ma non l’ho ancora comunicato ai ragazzi. Sceglierò domani. Onana è una grandissima risorsa che abbiamo come tanti altri giocatori che non partono titolari ma ci devono dare tantissimo aiuto”.

Correa deve sbloccarsi?

“Per me col Torino è entrato molto bene. Con la Cremonese ha fatto gol. È un giocatore importante, quando l’anno scorso ha giocato ha dimostrato il suo valore, è rimasto penalizzato dagli infortuni. Ho letto che non è stato giudicato bene il suo ingresso col Torino e non mi trovo d’accordo, a me è piaciuto molto invece come quello di tutti i ragazzi entrati dalla panchina".