"Sappiamo dell'importanza della partita di stasera, ho cambiato 4-5 elementi rispetto a Lecce, come avevo fatto dopo Praga. Cerco di alternare i giocatori perché giochiamo tante, tante partite". Lo ha detto Simone Inzaghi, parlando ad Amazon Prime Video, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Monaco.

Ci aspettavamo più turnover, non è che nella notte le è apparso in sogno Marotta che le ha ricordato quanti milioni di euro vale arrivare in alto?

"No, assolutamente (ride, ndr). C'erano già queste idee ieri, i dati mi hanno confermato che l'allenamento era andato bene. Avevo scelto questa formazione dopo la gara di Lecce".

L'Inter ha una mentalità per cui non ha paura di perdere punti in campionato spendendo energie in Europa.

"Bisogna cercare di fare le scelte sempre per il bene della squadra, non ricordo due formazioni uguali negli ultimi due mesi perché è difficile il doppio impegno".

