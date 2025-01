Bologna ancora bestia nera per l'Inter di Simone Inzaghi: l'Inter inciampa ancora una volta contro i rossoblu e non dà continuità alla vittoria ottenuta in casa del Venezia, facendosi fermare dalla squadra di Vincenzo Italiano a San Siro sul 2-2. Un risultato che l'allenatore nerazzurro commenta così a Inter TV: "I ragazzi hanno fatto un’ottima partita, hanno lottato e fatto tutto per far sì che la partita terminasse con una vittoria. Dovevamo essere più precisi, soprattutto nel secondo gol, ma abbiamo creato ancora tanto anche dopo. Dobbiamo uscire da questa partita sapendo di aver affrontato un avversario di valore che ci ha creato qualche difficoltà, ma la squadra nonostante qualche limitazione a livello numerico ha fatto una buona gara".

Tutte le squadre che hanno giocato la Supercoppa stanno faticando:

"Questo lo sapevamo. Sapevamo che il calendario sarebbe stato così, noi dobbiamo solo cercare di lavorare ancora di più in questo momento, pur avendo delle difficoltà a livello numerico, però cercheremo di recuperare più giocatori possibili sapendo che giocheremo ogni tre giorni e mezzo per tutto gennaio e febbraio. Il calendario è questo ed è inutile parlarne, dobbiamo andare avanti e lavorare come stiamo facendo. Abbiamo 44 punti in 19 partite, un buon ruolino di marcia, ma abbiamo degli avversari che vanno forte anche loro".

Buona reazione dopo il gol, è mancata forse un po’ di forza nel trovare il terzo gol? Sta mancando un po’ di continuità?

"Hai detto bene. Siamo andati sotto e probabilmente l’approccio non è stato il solito, ma avevamo un avversario di assoluto valore a cui vanno fatti i complimenti. Abbiamo preso il gol del pareggio, ma avevamo anche avuto situazioni per vincere la partita. Dobbiamo continuare a lavorare così sapendo che tutte le partite sono difficili e ci creeranno delle insidie".

