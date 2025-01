"La Supercoppa è un trofeo a cui teniamo, siamo i detentori e cercheremo di fare queste partite nel migliore dei modi sapendo che avremo delle difficoltà già a partire da domani nella partita con l'Atalanta". Così Simone Inzaghi presenta la semifinale di domani contro la squadra di Gasperini a Inter TV, dove l'allenatore nerazzurro offre qualche ulteriore momento di analisi.

L'Atalanta ha raggiunto una maturità diversa grazie alla vittoria dell'Europa League?

"Assolutamente sì. Un grande successo avuto e la continuità che hanno, che non fa neanche più notizia, fanno dell'Atalanta una squadra nell'elite del calcio".

Domani, visti i numeri di entrambe le squadre, possiamo aspettarci una gara spettacolare?

"Senz'altro. Sarà un'ottima gara tra due squadre in salute che stanno avendo un'ottima serie di risultati sia in campionato che in Champions, quindi sarà un partita aperta a tutti i risultati perché si affrontano due squadre che hanno ottimi principi di gioco".

