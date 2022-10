Quali sono stati i momenti chiave? "Il momento chiave è stato che al 35’ eravamo in vantaggio, stavamo tenendo palla, abbiamo commesso un errore in uscita, abbiamo preso quel gol e e negli ultimi dieci minuti abbiamo concesso campo un po' di campo alla Roma. In questo momento paghiamo al minimo episodio, perdiamo una partita molto pesante per noi senza aver subito un tiro in porta ma perdiamo 2-1. Dobbiamo lavorare sul particolare e sulle cose che fanno la differenza".

Oggi la migliore mezz’ora da inizio stagione, poi succede l’episodio. È un momento in cui pagate un po’ troppo a livello mentale?

"Assolutamente sì. Delle prime otto sicuramente questa è la migliore per intensità, per forza dell'avversario perché la Roma è un ottimo avversario. Abbiamo fatto bene e potevamo vincere invece siamo qui a parlare di sconfitta in cui abbiamo concesso due gol sui quali dovevamo meglio e dobbiamo lavorare di più sul particolare".

Cosa c'è di buono da prendere in una partita così?

"Per quanto riguarda i punti sono chiaramente come a Udine ma oggi la squadra in campo era diversa, ha messo tutto quello che poteva, forza palleggio, in fase di possesso e non possesso ma purtroppo in questo momento va così e non basta ciò che stiamo facendo e dobbiamo lavorare di più e meglio".

Ora il Barcellona.

“Abbiamo una partita difficilissima contro una squadra fortissima, dobbiamo essere bravi a recuperare energie e forze perché dobbiamo prepararla nel migliore dei modi".