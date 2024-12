"La nostra qualità è venuta fuori pian piano, sbloccare la gara poi ci ha agevolato", ha detto Simone Inzaghi a Inter TV nell'immediato post partita di Lazio-Inter, match vinto per 6-0 dalla squadra ospite in uno scontro diretto che vale oro portandosi a -1 dal Napoli.

Possiamo dire un'Inter perfetta?

"Questi sono numeri che vanno interpretati e letti. Noi dobbiamo continuare e non fermarci perché anche le altre corrono".

Questa partita cosa dice del vostro stato di forma?

"Che stiamo bene, abbiamo preparato un'ottima gara in quattro giorni. Venivamo dalla partita di martedì con un rientro complicato, ma anche la Lazio aveva faticato nella partita di coppa...".

Quanto serviva questa vittoria?

"La volevamo, era importante e l'abbiamo ottenuta con determinazione. Siamo contenti ma domani saremo già a lavoro perché giovedì c'è un'altra partita e lunedì un'altra ancora. Cercheremo di analizzarla e prendere le cose fatte bene e correggere quelle fatte male".

L'azione del secondo gol parte da Lautaro a centrocampo, quanto sta diventando bravo anche nel lavoro senza palla?

"È stato bravissimo. Non voglio soffermarmi sui singoli, ma parlerei del grande gruppo che ho. Lautaro ha fatto un'ottima gara, ci ha aiutato tantissimo. Il fatto che non abbia fatto gol non è assolutamente un problema".

