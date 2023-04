Dopo il ko interno con la Fiorentina, Simone Inzaghi parla così a InterTV. "Oggi è mancato il cinismo per tutto quanto creato. Il risultato non ci soddisfa, in questo momento non basta quello che facciamo e tutti noi, io in primis, dobbiamo migliorare. Nulla da dire sull'impegno messo sul campo - spiega il tecnico nerazzurro -. Ci aspetta un mese duro, saranno partite impegnative una dopo l'altra e noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti. In questo momento quello che stiamo facendo non sta bastando".