Dopo la conferenza stampa, Simone Inzaghi ha espresso il suo pensiero alla vigilia del match di Champions League anche ai microfoni di InterTV. Ecco le sue parole:

Che Inter ritroverà il City? Una squadra più matura e consapevole?

"Assolutamente sì, una squadra vogliosa. Non sarà chiaramente la rivincita della finale di Champions, quella era un'altra partita; questa sarà la prima partita del girone e vogliamo farla nel migliore dei modi".

Tatticamente su cosa avete lavorato principalmente?

"Sappiamo che avversario andremo ad affrontare, una delle squadre più forti al mondo. Dovremo essere bravi a fare le due fasi nel migliore dei modi, aiutandoci l'un l'altro. Sappiamo che loro hanno giocatori molto importanti".

Guardiola ha elogiato più volte il gioco dell'Inter, c'è anche un po' di curiosità nel vedere un nuovo confronto col City?

"Assolutamente. Sappiamo che non è la rivincita perché su Istanbul non ho rimpianti perché so che la mia squadra ha dato tutto. Ci fu molto dispiacere per non averla vinta, furono decisivi gli episodi come spesso accade nel calcio".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!